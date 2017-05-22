Завтра в Баку будет пасмурно

23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков, будет слабый туман. Вечером южный ветер сменится северо-западным. Временами ветер будет порывистым.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17°, днем 22-27° тепла, в Баку ночью 14-16°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами туман. Однако днем в северных и западных районах возможны грозы и дожди, местами интенсивного характера, выпадет град. Временами западный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

23-25 мая начиная с северных и западных районов погода на территории страны будет нестабильной, ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера. Возможен град. Подует порывистый западный ветер. Уровень воды в реках повысится.