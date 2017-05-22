А в Армении арестовали «азербайджанского шпиона»

В то время как в Азербайджане разгорается шпионский скандал вокруг военнослужащих, обвиняемых в сотрудничестве с армянами, в селе Ором Ширакской области Армении задержан мужчина, которого подозревают в шпионаже в пользу Азербайджана. По информации армянского издания Hing.am, задержанный мужчина в беседе с местными жителями представился командиром убитого в Карабахе армянского военнослужащего Карена Даниеляна.

Он долго рассказывал о последних минутах жизни Даниеляна и о том, как лично облегчал страдания раненого, подкладывал подушку под его голову, а потом, видя, что Карен очень сильно мучается, застрелил.

Мужчина рассказывал истории о состоянии армянской армии, призывал людей не отправлять своих детей в армию, которая находится в ужасном состоянии. При этом незнакомец бесплатно обедал в домах доверчивых сельчан.

Когда местные жители отвели «командира» в дом родителей убитого Карена Даниеляна, он убежал, увидев там военных. Однако местные жители быстро поймали беглеца и сдали военной полиции, так как он был в военной форме.

Жители села рассказывают, что в телефоне задержанного были найдены сообщения на азербайджанском языке.

Глава села Саратак в беседе с журналистами заявил, что разговоры о пойманном «азербайджанском шпионе» до него дошли, но он не придал им значения.

«Скорее всего, это был какой-то бомж. Я не уточнял о нем сведения, но уверен, что настоящий шпион не вел бы себя как бездомный», - сказал он.