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Десятки турецких генералов предстали перед судом

 

Судебный процесс над 221 подсудимым, в том числе высокопоставленными военными, которые обвиняются в захвате Генштаба ВС Турции во время попытки переворота в июле прошлого года, начался в Анкаре, сообщает в понедельник газета Hurriyet.

Среди военнослужащих, которые предстали перед судом, 24 генерала, 26 полковников и подполковников, 37 офицеров среднего звена. Из числа подсудимых 200 находятся под стражей, девять — под подпиской о невыезде, 12 скрываются от правоохранительных органов, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации мятежа.

Подсудимым предъявлены обвинения в "попытке насильственного упразднения парламента Турции, свержения турецкого правительства и убийства президента, убийстве 250 и ранении 2735 граждан, руководстве и членстве в террористической организации, ограничении свободы чиновников". Обвиняемым грозит пожизненное или длительное тюремное заключение.

Сообщается о повышенных мерах безопасности для охраны здания суда, где проходит процесс. Его первый этап продлится до 16 июня.

По сообщению агентства Anadolu, здание, где проходит процесс, охраняют 1500 сотрудников специальных сил жандармерии. Кроме того, район тюрьмы Синджан в Анкаре, где содержится часть участников попытки переворота, ранее объявлен бесполетной зоной. Силы ПВО, дислоцированные в районе Эскишехир, приведены в состояние повышенной боевой готовности. На крышах домов по соседству со зданием суда дежурят десятки снайперов.

У здания суда собралась группа граждан Турции, требующих для обвиняемых самого сурового приговора.

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