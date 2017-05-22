Сборная Азербайджана завершила свое выступление на Играх исламской солидарности в Баку.

Наша команда завоевала 161 медаль - 75 золотых, 50 серебряных и 36 бронзовых медалей. В общекомандном зачете, в котором главным показателем является количество золотых наград, Азербайджан занял первое место.

На втором месте Турция, на третьем – Иран. В первую пятерку также вошли Узбекистан и Бахрейн. Из 54 стран, выступавших на Исламиаде, 40 команд смогли завоевать медали.

161 медалист сборной Азербайджана

Золото (75): Руслан Лунев – 4 медали, Руслан Лунев - Нигяр Насирова, Али Гусейнли - Айдан Джамалова (все - стрельба), Базаррагчаа Эрденебат, Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Хидаят Гейдаров, Афаг Султанова, Рамиля Каштаева, Магомедали Мехтиев, Эльхан Мамедов, Эльчин Талыбов, Рамиль Гасымов, мужская сборная Азербайджана (все – дзюдо), Фарида Абиева, Рафаэль Агаев, Роман Гейдаров, Ирина Зарецкая, Айхан Мамаев (все – каратэ), сборная Азербайджана, Марина Дурунда - 2, Жаля Пириева (все - художественная гимнастика), женская сборная Азербайджана, Мурад Агарзаев, Юлия Иньшина, Бенке Талас - 2 (все - спортивная гимнастика), Максим Шемберев - 4 (плавание), женская сборная Азербайджана (гандбол), Анастасия Ибрагимли (тяжелая атлетика), Япрак Эриш, Патимат Абакарова, Айхан Тагизаде, Милад Беиги Харчегани, Радик Исаев, Рамин Азизов (все - таэквондо), Самир Набиев, Анна Скидан, Елена Чебану - 2, Олухан Мусаев, Самир Набиев, Эльмир Джабраилов, Назим Бабаев, Нурлан Ибрагимов, Эльчин Мурадов (все – легкая атлетика), Орхан Нуриев, Кямран Мамедов, Эльвин Мурсалиев, Ислам Аббасов (все - греко-римская борьба), Джавид Челебиев, Теймур Мамедов, Магомедрасул Меджидов (все - бокс), женская сборная Азербайджана (волейбол), Ольга Быковская - 2 (прыжки в воду), Махир Амирасланов, Нурмагомед Гаджиев, Гаджи Алиев, Джамаледдин Магомедов (все - вольная борьба), Руфат Гулалиев (зорхана), Лейла Гурбанова, Элис Манолова, Мария Стадник, Татьяна Омельченко (все - женская борьба), мужская сборная Азербайджана, женская сборная Азербайджана (обе – баскетбол), сборная Азербайджана (футбол).

Серебро (50): Шафаг Амрахова, Нурлана Джафарова, Эмин Джафаров – Нурлана Джафарова (все - стрельба), Илаха Гасымова, Фарида Алиева (обе - каратэ), Айша Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова, Рустам Оруджев, Ханум Гусейнова, Севда Велиева, Турана Агаева, Эльмар Гасымов, Байрам Мустафаев, Ирина Киндзерская, Кенан Абдуллаханлы, женская сборная Азербайджана (все – дзюдо), мужская сборная Азербайджана, Марина Некрасова - 2, Екатерина Тишкова, Бенке Талас (все - спортивная гимнастика), Марина Дурунда, Жаля Пириева (обе - художественная гимнастика), Гашим Магомедов, Фарида Азизова (оба - таэквондо), Рагиб Мамедов, Алексис Копельо, Эльчин Мурадов, Кямиль Алиев (все - легкая атлетика), Рафик Гусейнов (греко-римская борьба), Тамерлан Абдуллаев, Кямран Шахсуварлы, Рауф Рагимов (все – бокс), Жинг Нинг, женская сборная Азербайджана (все - настольный теннис), Магомед Муслимов, Муртузали Муслимов (оба - вольная борьба), Артем Данилов, Дмитрий Сорокин – Артем Данилов (все - прыжки в воду), сборная Азербайджана, Хайам Оруджев, Орхан Ханларов (все - зорхана), Наталья Синишин, Алена Колесник, Сабира Алиева (все – женская борьба), мужская сборная Азербайджана (волейбол), Эльчин Эминов, Байрам Шаммадов, Вугар Кярамов (все – ушу).

Бронза (36): Сабина Азимова, Эльнура Аббасова, Ровшан Фатуллаев (все - тяжелая атлетика), Нурана Алиева, Фирдовси Фарзалиев, Асиман Гурбанлы (все – каратэ), Натик Талыбов, Ровшан Сафаров, Ильхам Закиев (все – дзюдо), Жаля Пириева, Марина Дурунда (обе - художественная гимнастика), Тимур Байрамов, Юлия Иньшина (оба - спортивная гимнастика), Екатерина Сарыева, Олухан Мусаев, Олег Панютин, Зейнидин Билалов (все - легкая атлетика), Нигяр Насирова (стрельба), женская команда Азербайджана - 2 (плавание), Тайфур Алиев (бокс), Расул Чунаев, Мурад Мамедов, Сабах Шариати (все – греко-римская борьба), Дмитрий Сорокин, Артем Данилов – Дмитрий Сорокин (все - прыжки в воду), Магомед Мамедов (таэквондо), Миао Ванг, мужская сборная Азербайджана (все - настольный теннис), Шариф Шарифов (вольная борьба), Орхан Ханларов, Маммеди Саламов, Хайям Оруджев (все - зорхана), Эльмира Гамбарова (женская борьба), Орхан Хатамов, Руслан Пиралиев, Пярвиз Абдуллаев (все – ушу).