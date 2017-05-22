Невероятно, но факт: Россия вкладывает деньги в американские облигации. В связи с этим в России разгорается новая экономическая (да и политическая тоже) дискуссия. Правильно делает ли финансовое руководство страны, что вкладывает деньги в американские гособлигации? А проще говоря, народ задается вопросом: с какой стати кто-то наверху решил подсобить материально Америке? Ведь это же наши, российские деньги, утверждают многие критики правительства, с какого же перепугу мы должны направлять их на поддержку и без того неплохо себя чувствующей американской экономики? Да еще и в ситуации, когда политические отношения Москвы и Вашингтона, мягко говоря, оставляют желать много лучшего, а на Россию со стороны США наложены санкции в связи с событиями в Крыму и Украине, которые пока отменять никто не собирается...

Вложиться и забыться

Поводом для нового витка этой старой дискуссии стали свежие – по итогам марта 2017 года – данные Минфина США, из которых следует, что Россия заметно увеличила свои вложения в американские гособлигации (US Treasuries).

Если говорить конкретно, то инвестиции Москвы в государственные облигации США за март выросли на $13,5 млрд, достигнув объема практически в $100 млрд (без $200 млн). И это при том, что общий запас золотовалютных резервов страны составляет менее $400 млрд. Иначе говоря, четверть российских зарубежных вложений приходится на ценные бумаги главного геополитического антагониста Кремля.

Заинтересованная общественность не могла ни обратить внимание на то, что в предыдущие месяцы инвестиции России в US Treasuries росли гораздо менее существенно. Например, в три минувших зимних месяца Москва вкладывала в американские ценные бумаги всего по $100 млн. А с июня по ноябрь 2016-го наши инвестиции в гособлигации США и вовсе сократились более, чем на $16 млрд, достигнув $74,6 млрд.

Но затем начался обратный процесс, который поставил резонный вопрос: чем же мотивированы столь масштабные вложения в американские ценные бумаги?

Пещеры Али-Бабы

Но прежде, чем пытаться дать какой-то ответ на этот вопрос, стоит понять и принять то, что в современном мире государства, которые заботятся о своем развитии и экономической безопасности, создают финансовые резервы на случай всевозможных форс-мажоров: природных катастроф, войн, глобальных экономических кризисов…

Понятно, что эти резервные деньги не могут просто так лежать кучкой в «пещерах Али-Бабы». Они должны быть во что-то вложены - и эти вложения должны быть весьма надежны, чтобы резервы в свою очередь не обесценились. Вариантов таких вложений не так уж и много – золото, иностранная валюта из числа ведущих мировых, ну и самые надежные ценные бумаги. Как ни крути, но американские гособлигации как раз и относятся к числу последних.

Стопроцентной гарантии при этом ни по одному виду вложений никто не дает: цена золота очень сильно колеблется. Например, сейчас оно торгуется в районе $1230 за тройскую унцию, а в не столь уж далеком 2005 году унция стоила меньше $300. Точно также скачут цены на другие биржевые commodities (ресурсы) – серебро, платину, нефть. Курсы валют тоже, как мы все хорошо знаем, весьма подвижны – могут быть как взлеты, так и падения.

И к американским бумагам можно предъявлять определенные претензии с точки зрения их надежности. В частности, еще не выветрились из памяти события 2008 – 2009 годов, когда именно обвал американских ипотечных деривативов спровоцировал финансовый кризис по всему миру, включая Россию.

Однако, плюсов у US Treasuries гораздо больше, чем минусов. Прежде всего, за ними стоит самая сильная в мире (нравится это кому-то или нет) американская экономика, производящая четверть глобального ВВП.

Кроме того, эти бумаги номинированы в долларах – мировой резервной валюте, в которой осуществляется практически 80% всех сделок в мире.

Немаловажным является и тот факт, что на сегодняшний день американская экономика достаточно уверенно растет, ее основные показатели демонстрируют положительную динамику (фондовые индексы увеличиваются, уровень безработицы падает, количество рабочих мест растет, равно как и потребительская активность). В результате Федеральная резервная система – американский Центробанк – уже подняла в этом году свою ключевую ставку и собирается это проделать еще дважды. Для всего финансового мира это решение означает усиление долларовых активов (включая государственные ценные бумаги США), повышение их привлекательности в глазах инвесторов.

Своя игра

В Москве наверняка помнят и тот факт, что у нее уже есть отрицательный опыт «отказа» от американских бумаг. В 2014 году Россия, скупившая к тому времени US Treasuries на сумму более $160 млрд, решила избавиться от части этих бумаг. Все объяснялось мощным валютным кризисом, в который попала наша страна. За год курс доллара взлетел с 33 до 56 рублей. Чтобы стабилизировать рубль, Банк России продавал международные резервы. Не помогло, и в начале 2016 года доллар вырос до 80 рублей. Выходит, и деньги потратили, и собственную валюту не спасли.

Правда, теперь с рублем все относительно в порядке. Спасибо ценам на нефть, которые накануне встречи ОПЕК в Вене радуют глаз ежедневным ростом на 1–2%.

Тогда что же произошло в марте, когда Россия вновь начала скупать американские облигации? Вряд ли надо всерьез обращать внимание на риторику тех горе-патриотов, которые заявляют, что покупка американских облигаций — дань, которую Россия платит США в качестве контрибуции за поражение в холодной войне. Можно даже подумать, что Кремль является марионеткой Запада, а в России действует колониальная экономическая система, высасывающая все соки из страны.

На самом деле Россия и США, разумеется, не находятся в состоянии войны. Просто вся мировая финансовая система, в создании которой мы изначально не принимали никакого участия, была построена на статусе доллара как единственной мировой резервной валюты и финансировании суверенного американского долга. Россия играет по действующим правилам. США должны всем, но покрывают долги американцев в основном их кредиторы.

Операция-диверсификация

Именно поэтому практически все центробанки мира используют вложения в американские облигации, как один из важнейших инструментов своей финансовой политики. И Москва здесь всего лишь идет в общем фарватере, отнюдь не являясь каким-то лидером. Россия со своими $100 млрд занимает лишь 15-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США. Для сравнения: лидирующие в этом списке Япония и Китай вложили в US Treasuries на порядок больше – свыше $1 трлн каждая.

Кроме того, российский ЦБ трудно упрекнуть в том, что он не диверсифицирует свои резервные вложения. По данным Центробанка, на 1 января 2017 года, размер активов, номинированных в долларе США, составлял наибольшую долю -37,7%, но в евро было почти столько же— 33,6%. Еще около 30% хранились суммарно в пяти валютах: британском фунте, канадском и австралийском долларах, японской иене и китайском юане. При этом объем золота на начало текущего года в структуре резервов ЦБ РФ занимал 15,8%. Всего золотовалютные резервы составили на начало мая $398 млрд.

Причем, как утверждают эксперты, за последние 10-15 лет доля российских резервов, выраженных в долларах США, неизменно снижалась - ведь в начале XXI века она превышала 50%.

Так стоит ли российским финансовым властям и дальше вкладываться в американские гособлигации? Ответ: безусловно, стоит – по крайней мере, до тех пор, пока в мире не появилось более надежного финансового инструмента.

Другое дело, что России имеет смысл и дальше постепенно снижать зависимость вложений от американского доллара. Тем более, что в мире появляются пусть пока не такие надежные, но явно более выгодные финансовые инструменты. Специалисты фондового рынка свидетельствуют: доходность 10-летних казначейских обязательств США в настоящее время достигает примерно 2,34%, в то время, как бумаги развивающихся стран могут дать возможность заработать в районе 4–5%.

Так что бумаги развивающихся стран – прежде всего, Китая, второй экономики мира - вполне могут их потеснить US Treasuries в российских резервах. И это будет та самая диверсификация вложений, к которой финансовые власти РФ так стремимся. Но надо быть реалистами: подобный сценарий возможен лишь в перспективе, скажем, 10-15 ближайших лет. А до того риски подобных вложений останутся слишком высокими.

Конечно, у скептиков может возникнуть вопрос: а почему бы резервы России не хранить в рублях – скажем, на каких-то спецсчетах Федерального казначейства? Но тогда, собственно, в чем смысл их резервирования? Ведь если случится кризис, подобный тому, что Россия переживала в 2008 и 2014 годах, сопровождаемый резкой девальвацией национальной валюты, то эти резервы обесценятся. И те же самые финансовые власти, которых сейчас многие горячие головы обвиняют в отсутствии патриотизма, снова окажутся под огнем критики – уже из-за своей некомпетентности?