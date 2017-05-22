Эрдоган отчитал армянского чиновника

Выступление на проходящем в Стамбуле саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЕС) помощника министра иностранных дел Армении Ашота Овакимяна вызвало недовольство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает АПА.

Согласно информации, в своем выступлении А.Овакимян заявил, что азербайджанская сторона должна прекратить политические обвинения. Он сказал, что ОЧЭС не является политической организацией и что такого рода вопросы не должны здесь обсуждаться.

Сразу после выступления А.Овакимяна президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласен с ним: «Ни один из выступивших здесь представителей не прибегнул к политическому обвинению или оценке. Все свое выступление вы посвятили этому, что, по моему мнению, неправильно».