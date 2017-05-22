Закир Гасанов на переговорах в Грузии

Министры обороны Азербайджана и Грузии Закир Гасанов и Леван Изория обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.

"Закир Гасанов 22 мая встретился в Тбилиси с Леваном Изория", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в области военной медицины и военного образования, по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны, подчеркивая важность обеспечения региональной стабильности, особо отметили вклад отношений в этом формате в безопасность и развитие наших стран", - отмечается в сообщении.