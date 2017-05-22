Подписаться на уведомления
 

Трамп прибыл в Израиль

 

Президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Израиль с первым с момента избрания на должность визитом, передает ТАСС.

В международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона самолет Трампа встретили президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, спикер Кнессета (парламента страны) Юлий Эдельштейн, министры израильского правительства, представители духовенства. На летном поле вдоль красной дорожки выстроили почетный караул.

Прямую трансляцию церемонии встречи Трампа ведут все центральные каналы израильского телевидения.

115 просмотров


Темы:

Старости
Лучший карманник СССР ограбил армянку по просьбе бакинских воров
Лучший карманник СССР ограбил армянку по просьбе бакинских воров на обломках СССР
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
23 Май 23° / 16°
24 Май 23° / 15°
25 Май 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9047 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Медведев на переговорах с Йылдырымом
Трамп прибыл в Израиль
Закир Гасанов на переговорах в Грузии
Эрдоган отчитал армянского чиновника
В Тель-Авиве автомобиль врезался в группу пешеходов
Россия вкладывает миллиарды в гособлигации США вот такая "Холодная война"
161 медаль Азербайджана на Исламиаде Итоговый список призеров
Десятки турецких генералов предстали перед судом
А в Армении арестовали «азербайджанского шпиона»
Завтра в Баку будет пасмурно
В Брюсселе запретили акцию сторонников Эрдогана
И «Гарант Агро» отняли у Зии Мамедова эксклюзив
В последний день Исламиады Азербайджан остался без золота
В Билясуваре задержали парня, задушившего родного отца
Дагестанский боец избил судью за спорное решение
Президент Греции впервые посетит Турцию
Иран не позволил Азербайджану выиграть золото в ушу Haqqin.az с полей Исламиады
В Сирии погиб российский капитан
Стамбульский клуб Reina снесли за 45 минут
Первая встреча президентов Узбекистана и Таджикистана
Шпионский скандал между Китаем и Японией
Министр торговли уснул во время выступления Трампа видео
Президент Ильхам Алиев принимает делегацию Европарламента обновлено; фото
Глава МИД Ирана: Трамп хочет выкачать деньги из Саудовской Аравии
Группа с гражданином Азербайджана хотела взорвать съезд Эрдогана
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться