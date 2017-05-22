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Убийце российского пилота вынесен первый приговор

 

Алпарслан Челик, который подозревается в убийстве российского пилота Олега Пешкова, получил в Турции 5 лет тюрьмы за незаконное владение оружием, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, расследование по делу о причастности Челика к убийству российского военнослужащего продолжается.

Ранее адвокат заявил, что подсудимый не может быть выдан Российской Федерации до тех пор, пока у турецкой стороны не будет достоверных доказательств его вины.

Напомним, российский истребитель Су-24 был сбит турецким самолетом F-16. Экипаж успел катапультироваться, но боевики расстреляли в воздухе пилота Олега Пешкова, который спускался на парашюте.

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