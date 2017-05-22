Счетная палата о внешнем долге Азербайджана

Внешний долг Азербайджана на душу населения на 1 января 2017 года составляет $704,7, что на 0,8% меньше показателя на начало 2016 года, сообщили в Счетной палате, передает Интерфакс-Азербайджан.

"На 1 января 2017 года численность населения в Азербайджане составляет 9 млн 810 тыс. человек против 9 млн 705,6 тыс. человек на 1 января 2016 года. Рост населения в минувшем году составил 1,1%", - отметили в Палате.

Внешний долг Азербайджана по подписанным кредитным соглашениям на начало 2017 года составляет $10 млрд 931,8 млн, или 32,3% ВВП, фактически освоенный - $6 млрд 913,2 млн, или 20,4% ВВП.

"Внешний долг Азербайджана на душу населения по итогам 2016 года составляет $704,7 против $710,3 на конец 2015 года", - отметили в Палате.

В 2016 году Азербайджан освоил кредитов на $1 млрд 203,6 млн (рост на 46,1% по сравнению с показателем 2015 года), на выплаты по внешнему долгу направил $719,2 млн (рост на 41,9%).