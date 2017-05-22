Подписаться на уведомления
 

Счетная палата о внешнем долге Азербайджана

 

Внешний долг Азербайджана на душу населения на 1 января 2017 года составляет $704,7, что на 0,8% меньше показателя на начало 2016 года, сообщили в Счетной палате, передает Интерфакс-Азербайджан.

"На 1 января 2017 года численность населения в Азербайджане составляет 9 млн 810 тыс. человек против 9 млн 705,6 тыс. человек на 1 января 2016 года. Рост населения в минувшем году составил 1,1%", - отметили в Палате.

Внешний долг Азербайджана по подписанным кредитным соглашениям на начало 2017 года составляет $10 млрд 931,8 млн, или 32,3% ВВП, фактически освоенный - $6 млрд 913,2 млн, или 20,4% ВВП.

"Внешний долг Азербайджана на душу населения по итогам 2016 года составляет $704,7 против $710,3 на конец 2015 года", - отметили в Палате.

В 2016 году Азербайджан освоил кредитов на $1 млрд 203,6 млн (рост на 46,1% по сравнению с показателем 2015 года), на выплаты по внешнему долгу направил $719,2 млн (рост на 41,9%).

2934 просмотров


Темы:

Старости
Лучший карманник СССР ограбил армянку по просьбе бакинских воров
Лучший карманник СССР ограбил армянку по просьбе бакинских воров на обломках СССР
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
23 Май 23° / 16°
24 Май 23° / 15°
25 Май 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9047 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Посол Китая в Азербайджане: «Китай не вмешивается во внутренние дела других стран» эксклюзив
Центробанк сохранил курс маната
Экономика Китая наступает и на Азербайджан? комментирует Алексей Маслов
Северная Корея показала кадры пуска ракеты Видео
Инфляция начинает падать? наша аналитика
Вагит Алекперов и Самвел Карапетян стали партнерами
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения
Мощное землетрясение в Киргизии
Кабмин направил 68% Резервного фонда Межбанку
Полторы сотни геев задержали в сауне
Haqqin.az проверил мясо, которое подают бакинцам наши проблемы
Жители США признаны самыми тучными в мире
Россия планирует поставки новых вооружений странам ОДКБ
Застрелен босс сицилийской мафии
Ле Пен отказывается от планов выхода из Евросоюза
Папа Франциск назначил новых кардиналов
Россия и Турция сняли все ограничения в торговле
Счетная палата о внешнем долге Азербайджана
Убийце российского пилота вынесен первый приговор
Медведев на переговорах с Йылдырымом
Трамп прибыл в Израиль
Закир Гасанов на переговорах в Грузии обновлено
Эрдоган отчитал армянского чиновника
В Тель-Авиве автомобиль врезался в группу пешеходов
Россия вкладывает миллиарды в гособлигации США вот такая «холодная война»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться