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Папа Франциск назначил новых кардиналов

 

Папа Римский Франциск объявил имена пяти новых католических кардиналов, которых он намерен возвести в достоинство «князей церкви» на консистории (специальной церемонии) 28 июня. Новые кардиналы представляют четыре континента, передает ТАСС.

Традиционные красные шапочки-биретты получат: Жан Зербо, архиепископ Бомако (Мали), Хуан Хозе Омелия, архиепископ Барселоны (Испания), Андерс Арборклиус, епископ Стокгольма (Швеция), Луизри Линг Мангкханекхум, апостольский викарий в Лаосе, и Грегорио Роза Чавес, вспомогательный епископ Сан-Сальвадора.

Всем пятерым еще не исполнилось 80 лет, следовательно, они становятся кардиналами-выборщиками, то есть могут участвовать в выборах следующего главы Римско-католической церкви. Обозреватели отмечают отсутствие итальянских прелатов среди вновь назначенных «пурпуроносцев» (по цвету их мантии).

Помимо красной мантии и шапочки-биретты внешними отличиями кардинальского сана считаются также кольцо, крытый красной или фиолетовой материей зонт, трон и персональный герб.

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