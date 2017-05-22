Застрелен босс сицилийской мафии

Один из боссов сицилийской мафии 67-летний Джузеппе Даинотти был застрелен в понедельник утром в центре Палермо, сообщили местные СМИ.

По свидетельствам очевидцев, выстрелы в палермитанском районе Дзиза раздались около восьми часов утра, когда известный мафиози ехал по улице на велосипеде. Его тело обнаружила в луже крови одна из местных жительниц, которая только что проводила своих детей в школу.

"Я сразу не поняла, что это были выстрелы, думала, что ребята взрывают петарды. Выглянула в окно, а там – мужчина в луже крови. И вокруг никого. А уже вскоре сюда приехали машины полиции и карабинеров", — рассказала она журналистам.

Даинотти был убит выстрелом в голову. Вероятнее всего, киллеров было двое и они приехали на место преступления на мотоцикле. Согласно первой информации, правоохранительные органы склоняются к версии, связанной со сведением счетов между различными кланами "Коза ностра".

Расследованием обстоятельств убийства Даинотти руководит Управление по борьбе с мафией Палермо.

Многие сицилийские СМИ опубликовали информацию об убийстве Даинотти под заголовком "Мафия опять начинает стрелять". Они обращают внимание на то, что преступление совершено накануне 25-летия убийства выдающегося борца с мафией Джованни Фальконе. Он погиб 23 мая 1992 года вместе со своей женой Франческой Морвилло и тремя сотрудниками охраны в результате теракта, подготовленного главарями "Коза ностра". Бронированный автомобиль, в котором знаменитый следователь ехал из аэропорта в Палермо, был взорван мощной бомбой, заложенной на автостраде близ городка Капачи.