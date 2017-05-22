Полторы сотни геев задержали в сауне

Полиция Индонезии в ходе рейда задержала в одной из саун Джакарты 141 мужчину, участвовавшего в гей-вечеринке. Каждый из них, в том числе британец и сингапурец, заплатил за визит 185 тысяч рупий (14 долларов), сообщает BBC News.

Как отмечает издание, некоторым задержанным вменяется нарушение закона о порнографии. «Нескольких людей поймали за стриптизом и мастурбацией на сцене», — пояснил представитель полиции Джакарты.

Он добавил, что термин «порнография» в законодательстве страны имеет расплывчатую формулировку, поэтому мужчины могут быть наказаны именно по этой статье как участники публичного шоу.

В Индонезии, большая часть населения которой — мусульмане, гомосексуализм официально не запрещен (за исключением провинции Ачех), однако за распространение порнографии виновные могут получить тюремный срок до 15 лет. В Ачехе геям грозит наказание в виде публичного побивания палками и плетьми.