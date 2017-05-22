Публикации в haqqin.az о проблемах, связанных с производством мяса в Азербайджане, вызвали серьезный резонанс в обществе. Кустарные мясные цеха в гаражах, подпольные изготовители колбас и сосисок, торговля мертвечиной - все это могло бросить тень на всех производителей мяса в стране.

Однако всех стричь под одну гребенку не стоит. Учитывая важность поднятой проблемы, руководство одной из крупнейших в стране компаний по производству мяса и мясных изделий Sahliyali (Бренды: 1000 bərəkət, Halal nemət, «Русский вкус» и т.д.) пригласило журналистов haqqin.az посетить свое предприятие.

У журналистов появилась возможность своими глазами увидеть весь процесс производства, построенного по принципу замкнутого технологического цикла.

Начинается он с убоя скота, а заканчивается производством готовой продукции, ее хранением и реализацией. Только такая схема позволяет обеспечить полный контроль над всеми этапами изготовления мясопродуктов.

В Sahliyali сама система санитарного контроля и обеспечения безопасности продуктов построена таким образом, что исключается любая возможность изготовления не отвечающей международным стандартам качества продукции.

Жесткий контроль сопровождает весь цикл производства. Ветеринары проверяют здоровье скота, который прибывает только из местных фермерских хозяйств Шамахи, Агсу, Сабирабада и других регионов страны.

На следующем этапе проводятся лабораторные обследования мяса уже разделанной туши, затем изучаются готовые мясопродукты. То есть создан надежный санитарный фильтр, через который некачественный продукт просто не попадет к потребителям.

Заведующая лабораторией Ирада Сулейманова показала современное оборудование, где проверяют все продукты, используемые в приготовлении мясных изделий и молочных продуктов.

«Мы проверяем все ингредиенты, используемые в производстве. Кроме того, только после наших исследований готовый товар может поступить потребителям. Проверяем продукты на патогенную микрофлору: от сальмонеллеза, стафилококка, возбудителей бруцеллеза, коли-инфекции до наличия в мясе антибиотиков и уровня нитритов в готовой продукции. Изучаем стандарты качества готовой мясной и молочной продукции. Убойный и разделочный блок Sahliyali оснащен новейшим германским оборудованием фирмы FREUND. Работа этого цеха настолько автоматизирована, что напоминает конвейер по сборке автомобиля», - рассказывает Сулейманова.

Разделка туш на предприятии механизирована, требует минимум рабочей силы. На каждом углу установлены краны со шлангами. В течение дня работники тщательно моют цех водой, подаваемой под давлением в 25 бар.

Даже ножи автоматически промываются моющими средствами немецкой фирмы. В цеху фильтруется воздух и поддерживается оптимальная температура. Чтобы обеспечить высокое качество продукции, необходимо использовать самые новые технологии и технику ведущих мировых брендов, отмечают специалисты Sahliyali. Облицовка стен и покрытие пола цеха имеют важное санитарное значение. Здесь использовано нуклеидное покрытие компании ВASF: такие материалы не имеют швов и стыков, где могла бы накапливаться грязь.

Перед производством мясо охлаждают до 4 градусов. А для длительного хранения на предприятии используют методику шоковой заморозки. Мясо в морозильной камере в течение шести часов замораживается при температуре минус 30 градусов. В толще мяса температура снижается до минус 8 градусов. Таким образом мясо сохраняет все полезные качества и может храниться при температуре минус 18 градусов до 12 месяцев.

Кстати, строго соблюдается процедура забоя по халалным стандартам. В цехе убоя установлена веб-камера, по которой в онлайн-режиме могут наблюдать за убоем и в Госстандарте Азербайджана, и в Управлении мусульман Кавказа.

Тут проводится ручной убой, без оглушения скота, соблюдаются все требования исламских норм халала. Примечательно, что продукты в ходе разделки туш идут на переработку по механизированной системе в различные цеха. На этом предприятии нет отходов производства. Здесь нет того, что бакинцы часто видят в кустарных цехах на окраинах города.

Все части туши идут на переработку. Шкуры направляются в кожевенный цех, кости перерабатывают в продукты, используемые в производстве кормов для домашней птицы. Недавно в компании наладили производство мясных батонов для донеров.

Оборудование для обделки мяса «ярпак донер» привезли из ФРГ. Производство готового мяса для донеров - перспективное направление и может стать хорошей статьей экспорта в другие страны, где популярен этот фаст-фуд. Посещающие Баку турецкие, французские, немецкие кулинары все как один выражают восторг от вкуса мяса, произведенного в Азербайджане. Этот азербайджанский продукт выгодно отличается своей органичностью и высокими вкусовыми качествами.

В колбасно-сосисочном цеху такая же чистота и современные автоматизированные системы. Как объяснили эксперты, в производстве используются только натуральные ингредиенты и приправы.

Особое внимание уделяется гигиене и чистоте. Громадные многофункциональные машины, из которых «вылетают» колбасы и сосиски, в конце рабочего дня очищают паром, моющими средствами и горячей водой. Кстати, такие же строгие требования и к здоровью работников, которые ежегодно проходят полное обследование.

Путь в цех сортировки и упаковки пролегает через дезинфекцию рук и обуви. Спецодежда, халаты, перчатки, маски, бахилы обязательны для всех. Тут сортируют мясо по сортам, упаковывают.

«В торговой сети европейских стран мясо поступает только в сортированном и упакованном виде. Мясника, разделывающего мясо и кладущего на прилавок, уже нет в магазинах Великобритании, Франции, Германии и даже Турции. Современные нормы безопасности продуктов требуют, чтобы мясо уже в упакованном виде поступало на продажу в торговую сеть. К этому движется и Азербайджан», - отметили специалисты Sahliyali.