Кабмин направил 68% Резервного фонда Межбанку

Правительство Азербайджана в 2016 году 68% средств Резервного фонда Кабмина, предусмотренного в госбюджете, направило на повышение уставного капитала Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Согласно материалам Счетной палаты, на 2016 год средства Резервного фонда Кабмина в госбюджете были предусмотрены в размере 831 млн 380,4 тыс. манатов, фактически составили 828 млн 972,8 тыс. манатов.

"При этом 77,5% израсходованных средств пришлось на три структуры: МБА (564 млн манатов, 68%), Центризбирком (46,163 млн манатов, 5,7%), Министерство обороны (31,771 млн манатов, 3,8%)", - отмечает Палата.

В целом в 2016 году из Резервного фонда Кабмина профинансировано 68 проектов. Больше всего профинансировано проектов Министерства образования (7) и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев (6).

Как сообщалось ранее, МБА в январе 2017 года завершил процесс увеличения уставного капитала на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 маната за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов. В результате размещения допэмиссии Минфин Азербайджана увеличил долю правительства в капитале МБА с 54,96% до 76,73%.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана.