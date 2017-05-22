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Мощное землетрясение в Киргизии

 

Землетрясение в 6 баллов зафиксировано в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана, информация о разрушениях не поступала, сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии, передает РИА Новости.

"По данным Института сейсмологии Национальной академии наук республики, на границе Киргизии и Таджикистана в 15:23 произошло землетрясение", — сообщили в пресс-службе.

По информации сейсмологов, сила подземных толчков в эпицентре достигала 6 баллов. В населенных пунктах Бор-Добо, Кара-Киндик ощущались 5-балльные толчки, в селе Нура — 4,5 балла, в селе Сары-Таш — 4 балла.

"Информации о разрушениях не поступало", — отметили в ведомстве.

3 мая на границе Киргизии и Таджикистана в 257 километрах от Душанбе, 105 километрах от Ферганы (Узбекистан), 80 километрах от киргизского Баткена произошло землетрясение, достигавшее в эпицентре 7 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64), магнитуда 6,6, энергетический класс K=14. Подземные толчки ощущались в Бишкеке, Алма-Ате и Ташкенте. Следом за сильным толчком последовала серия афтершоков, достигавших 5,5 балла в эпицентре. Разрушены около 520 домов, в том числе социальные объекты, еще около 500 нуждаются ремонте.

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