Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения

Грузия, Турция и Азербайджан в июне и сентябре 2017 года планируют провести совместные военные учения. Об этом сегодня в Тбилиси заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщают грузинские СМИ.

Министр обороны Азербайджана находится в Тбилиси с официальным визитом.

23 мая Изория, Гасанов, а также глава турецкого оборонного ведомства Фикри Ишык проведут в Батуми встречу в рамках трехстороннего министериала.

«Динамика этого сотрудничества является очень позитивной и растущей. В этом году у нас будут совместные учения. Где-то через две недели силы специальных операций как Грузии, так и Азербайджана и Турции проведут совместные учения. В сентябре у нас будут также штабные компьютерные учения», — сказал Изория.

По данным грузинских СМИ, с 4 по 14 июня текущего года в Турции пройдут турецко-грузино-азербайджанские военные учения Caucasus Eagle с участием сил специальных операций трех стран.

Оборонные ведомства Турции, Грузии и Азербайджана стали интенсивно сотрудничать в трехстороннем формате с 2014 года. Тогда была заложена основа проведения министериала в трехстороннем формате на уровне глав оборонных ведомств. Министериал стал традиционным и проводится по очереди в каждой стране. Участники встречи обсуждают вопросы углубления сотрудничества в военной сфере между тремя странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.