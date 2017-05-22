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Вагит Алекперов и Самвел Карапетян стали партнерами

 

Группа компаний «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна завершила сделку по покупке здания издательства «Известия» в Москве и приступила к его реновации, сообщил источник РИА Новости.

Стоимость инвестиций группы в проект реновации оценивается в $150 млн.

«Проект предполагает реконструкцию знакового для столицы и москвичей здания «Известий» и создание нового современного многофункционального комплекса», - сказал он.

Как рассказал источник агентства, фасад здания издательства «Известия» будет полностью сохранен, а в результате реновации появится новый комплекс, включающий гостиницу на 250 номеров, офисную часть, предприятия общественного питания и торговли. Он отметил, что перепрофилированию подлежит только наземная часть здания.

В своем интервью РБК в декабре 2015 года президент группы «Ташир» Самвел Карапетян рассказывал о реконструкции четырех зданий — на Малой Дмитровке, 1 и 3, а также в Настасьинском переулке, 2, на Пушкинской площади, 5. Общая площадь этих зданий, по данным кадастра, составила около 26 тыс. кв.м. Однако тогда в «Ташире» не стали комментировать вопрос, касающийся здания на Тверской, 18/1. Часть его находилась на балансе ОАО «Известия», чьи бенефициары не раскрывались. Реконструкция зданий издательства началась в октябре 2012-го.

Первые сообщения о продаже здания редакции «Известий» на Тверской появились еще в начале апреля. 74,4% акций ОАО «Известия», на чьем балансе находится объект, перешли от «Национальной медиа группы» (НМГ) к зарегистрированной на Британских Виргинских островах Midrev Holdings Inc. Выяснить, кто является конечным бенефициаром офшора, журналисты издания не смогли.

Между тем СМИ писали о продаже НМГ того же актива той же компании еще в феврале 2015 года. «Коммерсант» и РБК так или иначе связывали конечного покупателя либо с ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, либо с деловыми партнерами бизнесмена. Цену сделки опрошенные СМИ эксперты оценили в 35-45 млн долл. Однако ее закрытие затянулось на два года.

На основе анализа отчетности ОАО «Известия» журналисты AdIndex предположили, что проблемы могли быть связаны с внутрикорпоративным конфликтом в компании. Основным миноритарием владеющего зданием на Тверской акционерного общества считается структура, связанная с собственниками «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном.

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