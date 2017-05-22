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Северная Корея показала кадры пуска ракеты Видео

 

Центральное телевидение КНДР показало подробное видео пуска в воскресенье ракеты "Пуккысон-2" с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо, сообщает РИА Новости.

Видеоматериал показывает подготовку пуска ракеты начиная с момента движения мобильной установки.

Японские специалисты в эфире японского телеканала NHK заявили, что была использована технология холодного пуска и что ракета работает на твердом топливе – об этом говорит столб дыма белого цвета.

Кроме того, ТВ продемонстрировало кадры Земли, снятые с помощью камеры, установленной на ракете. По мнению японских специалистов, это говорит уже об определенном уровне технологии передачи крупных объемов данных на большое расстояние.

Это второй пуск ракеты средней дальности "Пуккысон-2" с февраля этого года. Она представляет собой модифицированную версию баллистической ракеты подводных лодок.

В сообщении телевидения упоминается и дальность полета ракеты "Хвасон-12" на жидком топливе, пуск которой состоялся 14 мая. Подчеркивается, что она "достигает Гавайских островов, где находится Тихоокеанское командование США, в радиус поражения попадает Аляска".

Специалисты считают, что пуски ракет на жидком и на твердом топливе с интервалом в неделю, а также необычное для КНДР время пусков – вечер, вместо обычных утренних часов, говорят о желании продемонстрировать возможности ракетной техники, приближенные к боевым: она может быть задействована в любое время и из любой точки.

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