Что такое двузначная инфляция, думается, в особом разъяснении не нуждается. Азербайджанцы на себе испытали все тяжести такой инфляции в прошлом году, когда она зашкалила далеко за 10% - до 12,4%. Поэтому президент Ильхам Алиев и поставил перед правительством задачу в 2017 году добиться снижения среднегодовой инфляции до однозначного уровня. Но понижение одного из важнейших социально-экономических показателей даже на один процент – задача не простая, а тут речь идет сразу о нескольких процентах. Посильная ли это задача для экономики страны, что можно сказать об этом сегодня?

Что говорят по этому поводу наши официальные источники и эксперты, мы писали много, да и особого доверия у читателей к заявлениям местных госчиновников почему-то никак не прибавится. Поэтому обратимся сначала к мнению такого авторитетного международного финансового института, как Всемирный банк (ВБ). Как заявил недавно главный экономист ВБ по странам Европы и Центральной Азии Ганс Тиммер, в ближайшие три года инфляция в Азербайджане значительно сократится. А конкретно, по расчетам ВБ, в этом году инфляция в стране ожидается на уровне 7,8%, в 2018 году - 4,2%, в 2019 году - 3,8%. Эти показатели уже обнадеживают.

Всемирный банк в предвзятости обвинить вряд ли кому придет в голову, он провел долгие и детальные расчеты по самым высоким стандартам. А поскольку прогнозы его охватывают среднесрочный период, то нетрудно догадаться, что они не сильно будут отличаться от реальных показателей. Да и данные отечественной статистики свидетельствуют о том же.

Анализ данных Госкомстата показывает, что в последнее время в Азербайджане действительно наблюдается снижение темпов месячной инфляции.

Так, если в январе этого года по сравнению с декабрем 2016 года инфляция составляла 2,3%, то в феврале и марте месячная инфляция составила уже 1,6%. А это значит, что жить нам становится лучше.

О повышении уровня жизни азербайджанцев говорит на первый взгляд и рост импорта автомобилей за первые четыре месяца на 11,5% - до 2 тыс. автомобилей, основную долю которых составили легковые. А ведь этот показатель падал в последние кризисные годы просто катастрофически. В 2016 году импорт автомобилей упал в 4,66 раза, в 2015 году - в 2,4 раза, а в 2014 году - на 39,3%. В последний раз автомобильный импорт вырос в 2013 году на 3,09%, превысив 104 тыс. машин. Конечно, спад в десятки раз сразу не восстановить, но все же приятно, что в стране начнется обновлении автомобильного парка.

Но в то же время вызывает некоторую тревогу, что наблюдавшийся первые два месяца экономический рост вновь пошел на снижение – до 1,2% против аналогичного прошлогоднего периода. Об этом же свидетельствует и тот факт, что в первом квартале этого года в стране закрылось в целом 9,1 тыс. рабочих мест, из которых 81% приходится на долю негосударственного сектора. Причем, каждые 63 из 100 потерявших работу – это физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, не создавая юридическое лицо. Следовательно, мы лишаемся производителей, которые могли бы внести свою долю в рост экономики и снижение инфляции.

Не случайно, ВБ в текущем году ожидает сокращения нашей экономики на 1,4%. И лишь в следующем году банк прогнозирует рост экономики на 0,6%, а в 2019 году ВВП Азербайджана, как ожидается, вырастет на 1,3%. ВБ утверждает, что Азербайджан ускорил структурные реформы, включая упрощение таможенных процедур и лицензирование бизнеса, позволяющие поддержать развитие частного сектора. Но, как считает банк, все это не придет само собой и предлагает стране выполнить ряд рекомендаций.

В первую очередь предлагается изменить монетарную политику, о чем не раз говорил и haqqin.az. Необходимо добиться и оздоровление банковского сектора. Причем, надо сформировать такой банковский сектор, который будет способствовать появлению новых рабочих мест.

Кроме того, оздоровление банковского сектора должно поддерживаться не только за счет фискальных ресурсов, но и соответствующего законодательства в сфере банковской реструктуризации. Третий шаг - это обеспечение устойчивой фискальной политики, хотя в этой сфере и проделана значительная работа, но шаги в этом направлении запоздали. И только в рамках четвертого и пятого шагов надо сосредоточиться на защите уязвимых слоев населения и создании новых рабочих мест.

Вот какие условия ставит нам ВБ. Монетарную политику менять надо, в этом мнении едины многие эксперты, но Центробанк не решается на решительные шаги.

Но как оздоровить банковскую систему, если только на Межбанк с этой целью государство уже потратило свыше 10 млрд. манатов. Для оздоровления одного лишь этого банка, по предварительным расчетам, потребуется около 15 млрд. манатов. Честно говоря, так и хочется спросить, а стоит Межбанк таких денег, приватизация его точно не вернет такую сумму. А тут еще десятки других банков, состояние которых не лучше. Ведь на такие деньги можно было бы провести куда более заметные перемены как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Обеспечения устойчивой фискальной политики ВБ, как и МВФ, рекомендуют буквально всем странам. Это означает ужесточение налоговой политики и рост пенсионного возраста: и тот, и другой вопрос постепенно решаются, чтобы не вызывать роста социальной напряженности.

И только в рамках четвертого и пятого шагов надо сосредоточиться на защите уязвимых слоев населения и создании новых рабочих мест, отмечает ВБ. Созданию рабочих мест серьезное внимание уделяет государство, новые проекты по созданию в стране промышленных зон и агропарков, оживление в строительном секторе частично решат эту проблему в ближнесрочной перспективе.

А в долгосрочной перспективе эту проблему призваны решить глубокие реформы, проводимые во всех социально-экономических сферах. Что же касается защиты уязвимых слоев населения, то здесь предстоит решить еще очень много проблем, в том числе и организационных. Трудно себе представить, но в регионах страны на каждую семью приходится более одного человека, получающего пособие. В исполнительной власти на местах открыто жалуются и негодуют, что в некоторых семьях по несколько таких нахлебников. В результате в районах нет желающих обрабатывать землю, есть большие проблемы, связанные с призывниками.

Именно такие недостатки в работе определенных структур и мешают бороться с инфляцией.

Как, например, объяснить, что с начала года растут цены на мясо, а импорт его вырос в 2,6 раза и составил более 21 млн. долларов? Думается, здесь есть немалая доля вины Минсельхоза, который поторопился с сокращением площадей под пастбища, территория которых отдается под другие сферы сельского хозяйства, производящие продукцию на экспорт и способные приносить валюту. Взамен министерство обещало заменить низкопродуктивное местное поголовье скота на породистые породы. Но, как это всегда бывает, землю под пастбища отобрали, а племенной скот завести не торопятся. Хотя эти процессы должны были проходить параллельно.

Подобная же картина наблюдается в импорте молока (рост на 98%), сливочного масла и его аналогов (3%), чая (23%), сахара (11%). Правда, за этот же период импорт фруктов и овощей сократился на 3%, а пшеницы – на все 48%.

Но в целом доля продтоваров в структуре импорта увеличилась до 19,07% против 15,42% за четыре месяца прошлого года. Внешне наши чиновники пытаются бороться с инфляцией, но делают это одной рукой, держа другую при этом со свойственной им высокомерием в кармане.

И поэтому главе государства все больше приходится заниматься такими хозяйственными деталями, которые должны решать госчиновники второго, а то и третьего эшелона. Но так долго продолжаться не может, уже и на местах открыто говорят о необходимости реформ, причем предлагают начинать их не с районов, а с министерств. И работа в этом направлении идет.