На китайской странице в Википедии в статье «Один пояс, один путь», Азербайджан, Россия и другие страны СНГ изображена как часть «экономического пояса» китайской инициативы. Произошло это после недавнего экономического форума в Пекине, на который приехали главы 29 государств из Европы, Азии и Латинской Америки. Всего в мероприятиях форума приняли участие более чем 1500 делегатов из 130 стран и около 70 международных организаций.

Среди участников форума была и делегация Азербайджана в составе министра экономики Шахина Мустафаева, президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, председатель Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджан демир йоллары" Джавида Гурбанова, председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту (ГКСМП) Рамиза Гасанова, генерального директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талеха Зиядова и других официальных лиц.

Напомним, что инициатива «Один пояс, один путь» объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Впервые данная инициатива была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в страны Центральной Азии и Индонезию осенью 2013 года.

В беседе с haqqin.az руководитель Школы востоковедения в российской Высшей школы экономики, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов отметил, что Китай обратился к Азербайджану с абсолютно традиционной формулой вежливого приглашения, сообщив, что Азербайджан является важным государством великого Шелкового пути.

«Практически с теми же формулировками Китай приглашал к участию и другие страны, причем ни одна из них на сегодняшний день как минимум не понесла никаких потерь. Азербайджан для Китая - ключ к Каспийскому региону, а также важнейшей пункт транспортной магистрали в Европу, учитывая, что ряд элементов этой инфраструктуры уже существует», - отметил Маслов.

По его словам, в конечном счете это может обеспечить расширенное включение Азербайджана в транспортные перевозки с Европой, модернизацию технической базы, создание новых рабочих мест.

«Очевидно, что и Китай готов инвестировать экономику страны - обычно реальные инвестиции для того рода взаимодействия составляют 1,5-4 млрд, что всегда полезно для развития экономики. Не исключено, что в дальнейшем Китай будет предлагать создание зоны свободной торговли в этом регионе (как он сегодня предлагает странам Юго-Восточной Азии и Центральной Азии)», - указывает собеседник.

Однако здесь, как и в других случаях, возникает вопрос: что мешает развивать отношения без присоединения Азербайджана к китайскому проекту «Один пояс, один путь» (а это - именно китайский, а не международный мегапроект, так как никакой формы обсуждения его формата с представителями других стран не предусмотрено)?

«Есть ли разумные способы обеспечить безопасность ряда секторов национальной экономики от перехода под контроль Китая, с чем уже сталкиваются другие страны? И предусматривает ли такое взаимодействие расширенный и облегченный доступ азербайджанских товаров на китайский рынок?

Не стоит забывать и о том, что сам проект помимо экономических вопросов, включает важную геополитическую компоненту. Китай под названием инициативы «Один пояс, один путь» по сути предлагает и новую форму глобализации, где именно Поднебесная должна играть ключевую роль, поэтому, присоединяясь к китайскому проекту, надо оценивать и этот аспект», - подчеркнул Маслов.