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Посол Китая в Азербайджане: «Китай не вмешивается во внутренние дела других стран» эксклюзив

Автор: Лятиф Мустафаев 

«Китайская Народная Республика (КНР) и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) - соседние, суверенные государства, у которых сложились дружеские отношения. Но Китай не может вмешиваться во внутренние дела Северной Кореи, давать ей указания. Китай не вмешивается во внутренние дела других стран». Об этом в беседе с haqqin.az заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

Отметим, что на днях в КНДР впервые прозвучала критика в адрес КНР, которую соседние государства, прежде всего США и Япония, призывают воздействовать на Пхеньян, чтобы добиться прекращения его ядерных и ракетных программ.

По словам посла, Китай чувствительно относится к корейскому вопросу, и может высказывать свою точку зрения относительно политики КНДР, давать совет по той или иной проблеме.

«Но КНР не может навязывать политику соседней стране. Северная Корея может принять или не принять точку зрения Китая, и это право КНДР», - пояснил Вэй Цзинхуа.

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