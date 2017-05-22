Австралийский путешественник погиб на дорогах России

Путешественник из Австралии, который намеревался пересечь Россию на мотоцикле, погиб в аварии с легковым автомобилем на выезде из Благовещенска. Об этом в понедельник, 22 мая, РИА Новости сообщил представитель амурского байк-клуба Максим Шейкин.

По словам байкера, австралиец Брэд прибыл в Благовещенск из Владивостока вместе с корейскими мотоциклистами, с которыми познакомился по пути. «Он планировал проехать через всю нашу страну, потом в Европу и завершить маршрут в Лондоне», — пояснил Шейкин.

Он добавил, что путешественника доставили в амурскую областную клиническую больницу, но врачи не смогли его спасти.

Портал «Амур.инфо» уточняет, что по трассе на выезде из Благовещенска растянулась вереница машин за автомобилем Toyota Probox. Вскоре водители начали обгонять «Тойоту», на это решился и мотоциклист, двигавшийся за ними. Когда австралиец пошел на обгон, Probox внезапно повернул вправо, откинув путешественника на леерное ограждение.