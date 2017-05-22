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«Эрдоган с тревогой следил за визитом Трампа в Саудовскую Аравию» комментирует Игорь Семиволос

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

«Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, который был приурочен к двум арабским саммитам, дал ему возможность максимально полно представить свою позицию по широкому спектру вопросов. И тут, оценивая нынешнюю американскую политику на Ближнем Востоке в ретроспективе, замечу, что новая администрация скорее возвращается к ранее проверенным методам своей работы, в чем собственно убеждают и главные тезисы выступления Трампа в ходе его посещения Саудовской Аравии», - сказал в интервью haqqin.az директор Центра ближневосточных исследований, известный международный эксперт, востоковед Игорь Семиволос.

Игорь Семиволос

По его мнению, отказываясь от ближневосточной политики бывшего президента США Барака Обамы, Трамп демонстрирует свою приверженность к республиканскому консерватизму, и это, судя по всему, очень нравится саудитам, которые приложили немало усилий, чтобы как можно скорее и успешнее был осуществлен визит в Саудовскую Аравию нового президента США. 

При этом украинский политолог подчеркнул, что как таковой новой политики США на Ближнем Востоке пока нет, хотя первые контуры уже просматриваются. Можно лишь говорить о том, что эта политика будет достаточно прагматичной в духе администрации Рональда Рейгана. С другой стороны, считает политолог, Трамп не горит желанием активно вмешиваться или вникать в противоречия между странами региона.

«Что касается соглашения о поставке Эр-Рияду вооружения на $109,7 млрд, то этот контракт, без сомнения, является успехом американской дипломатии и непосредственно самого Трампа, которому на фоне продолжающихся скандалов вокруг него нужна демонстрация успеха. Ведь миллиардные прибыли и тысячи новых рабочих мест – это то, что обещал Трамп американцам.

Для саудитов  же главным и основным противником был и остается Иран, и именно политика Обамы в отношении этой страны вызывала крайнее раздражение Эр-Рияда. Кроме того, не стоит забывать и о Йемене, где продолжается война с хуситами, которых поддерживает Иран Так что саудитам есть для чего закупать американское оружие», - считает эксперт.

И.Семиволос убежден, что реализация ближневосточной политики США невозможна без согласования, без переговоров по данному вопросу с Турцией.

«В сложившихся ныне турецко-американских отношениях существуют проблемы, и готовность сторон договариваться или идти на уступки будет зависеть от целого ряда обстоятельств. В любом случае, Эрдоган, вероятно, с большим интересом и, возможно, с тревогой наблюдал за визитом Трампа в Саудовскую Аравию», - считает эксперт.

Он также отметил, что вопрос создания Курдистана, который вызывает наибольшее недовольство у Турции, является прерогативой не только американской  администрации, но и американских военных, генералитета и лоббистов из ВПК США.

«Понятно, что торпедировать только этим вопросом американо-турецкие отношения специально никто не будет. С другой стороны, никто специально не будет вставлять палки в колеса американским военным, для которых курдские подразделения остаются наиболее боеспособными и эффективными в условиях войны в Ираке и Сирии», - резюмировал И.Семиволос.

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