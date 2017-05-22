«Победу Хасану Роухани на президентских выборах в Иране обеспечила не столько внешняя политика, сколько внутренняя. И прежде всего экономическая», - заявил haqqin.az известный российский политолог и востоковед Саид Гафуров.

Напомним, что действующий президент ИРИ Хасан Роухани в конце минувшей недели был переизбран на второй срок, набрав 57% голосов избирателей. Его основной конкурент консерватор Эбрахим Раиси получил 38,5% голосов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже поздравил Хасана Роухани с победой.

«Иранцы показали, что они довольны подъемом экономики, который заметно ускорился после того как Роухани удалось добиться снятия санкций с Исламской Республики, - заявил Гафуров. – В страну пошел поток инвестиций, прежде всего из Европы. Дошло до того, что от многих инвестиционных предложений власти Ирана даже стали отказываться».

По словам востоковеда, в высшем руководстве ИРИ явно достигнут консенсус, заключающийся в том, что сейчас не время давать какие-либо шансы сторонникам жесткой, радикальной линии, с которой связан бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежат.

«Что касается внешней политики Ирана, то она носит сдерживающий, стабилизирующий характер для региона и после выборов мало что изменится. И это очень важно. Именно благодаря Ирану удается не допустить эскалации насилия между суннитами и шиитами в Пакистане. Именно иранская политика стабилизирует межконфессиональные и межэтнические отношения в Ираке. Иранцы сдерживают стремление йеменских хуситов перейти в наступление, которое может привести к колоссальной дестабилизации. Ведь несомненно, что на помощь саудовцам придут такие страны как Египет, Пакистан и т.д.», - отмечает Гафуров.

Как считает политолог, сдерживающий фактор Ирана касается и Азербайджана. «Религиозные и этнические традиции ИРИ и Азербайджана могли бы привести к дестабилизации в Иране. Но Тегеран использует все свои возможности, чтобы не допустить этого. Иранцы хотят стабилизации ситуации в регионе, а ни в коем случае не эскалации. И так будет продолжаться и впредь».