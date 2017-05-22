Азербайджан выменял истребители на автомобили «Жигули»?

Украинские военные в 1993 году попытались обменять два разведывательных самолета МиГ-25 на 24 автомобиля марки «Жигули». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление Григория Омельченко, который в прошлом возглавлял отдел военной контрразведки по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

По словам экс-сотрудника СБУ, самолеты находились на одном из авиаремонтных заводов Запорожья, когда был предотвращен их угон за границу.

Предположительно, за этим стояли генералы Минобороны Украины и несколько министров. Позже выяснилось, что в августе 1993 года между Минобороны Азербайджана и ВСУ был подписан договор на ремонт самолетов и передачу их азербайджанской стороне.

В свою очередь, представители Азербайджана в качестве компенсации договорились поставить Украине автомобили стоимостью 150 тысяч долларов, а также топливно-смазочные материалы на 67 тысяч долларов.