Макрон примет Путина в Версале

Президент Франции Эммануэль Макрон 29 мая примет российского лидера Владимира Путина в Версале. Об этом сообщили ТАСС в Елисейском дворце.
Кремль пока не подтвердил данную информацию.
Президент Франции Эммануэль Макрон 29 мая примет российского лидера Владимира Путина в Версале. Об этом сообщили ТАСС в Елисейском дворце.
Кремль пока не подтвердил данную информацию.
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