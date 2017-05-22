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Американский самолет провел разведку российских границ

 

Американский военный самолет в понедельник днем совершил разведывательный полет у границ Ленинградской и Псковской областей, сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации, передает Интерфакс.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным BALSA55, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов вел радиотехническую разведку вблизи российских границ, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Он курсировал над северо-востоком Эстонии по линии город Тарту  Финский залив, временами приближаясь к российской границе на расстояние около 60 км.

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