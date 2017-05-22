В результате пожара погибли брата. Устанавливаются их личности, сообщает АПА.
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Сегодня в одном из жилых домов, расположенных на проспекте Зии Буниятова, произошел пожар, сообщает Qafqazinfo.
«Пожар начался на третьем этаже в одной из квартир здания. Жильцов верхних этажей эвакуировали спасатели МЧС. Сведений о пострадавших пока нет. Все близлежащие постройки удалось уберечь от огня. На место пожара привлечены пять расчетов пожарной команды МЧС», - сказал глава пресс-службы МЧС Октай Байрамов.