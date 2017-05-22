В Анкаре посла США вызвали на ковер

Посол США в Анкаре вызван в МИД Турции, где ему был заявлен протест из-за непрофессиональных действий службы безопасности США во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон на прошлой неделе, передает РИА Новости.

"Посол США в Анкаре был вызван сегодня в МИД, где ему был выражен письменный и устный протест из-за непрофессиональных действий службы безопасности США при охране канцелярии турецкого посольства в Вашингтоне во время визита президента Турции Эрдогана на прошлой неделе, что не соответствует дипломатической практике", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что МИД Турции официально потребовал от властей США провести полное расследование этого дипломатического инцидента и предоставить необходимые объяснения.

"В ходе встречи с послом было подчеркнуто, что провалы в безопасности во время пребывания нашего президента в Вашингтоне, вызванные неспособностью американских властей принять достаточные меры предосторожности на всех этапах официальной программы, не могут бросить тень на этот очень успешный и важный визит", — отмечается в документе.