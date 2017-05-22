Секретарь иранского Совбеза едет в Москву

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сегодня посетит Москву для проведения переговоров и последующего участия в саммите по безопасности, который состоится в Твери, сообщает Trend.

Шамхани планирует обсудить вопросы безопасности, политические и экономические события в регионе, а также аспекты борьбы с терроризмом.

Саммит по международной безопасности будет проходить в Твери 23-25 мая. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что ожидается участие до 90 стран по сравнению с прошлым годом, когда присутствовали представители 75 государств.