Мамедъяров ответил на вопросы евродепутатов

Попытки нарушения международно признанных границ государств путем применения силы недопустимы, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи с делегацией Европарламента, возглавляемой председателем комитета по внешним связям Европарламента Дэвидом Макаллистером, сообщили сегодня в МИД.

Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул важность применения единого подхода в отношении принципов территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ государств, как это отражено в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и безопасности.

Глава МИД ответил на вопросы европарламентариев, в частности, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Эльмар Мамедъяров выразил уверенность, что нынешний визит делегации Европарламента внесет важный вклад в диалог и двустороннее сотрудничество.

Стороны также провели обмен мнениями относительно текущего уровня сотрудничества, обсудили перспективы, в том числе в энергетической сфере.

Делегация Европарламента проводит встречи с официальными лицами Азербайджана в рамках турне в регион Южного Кавказа.