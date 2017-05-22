В Баку будет снят запрет на движение по желтым полосам

Главное управление дорожной полиции сделало заявление в связи с ограничением движения на некоторых улицах и дорогах Баку во время IV Игр исламской солидарности.

В связи с Играми на некоторых улицах и дорогах страны были применены разделительные полосы (желтые полосы). Эти полосы с 5 по 25 мая могли пересекать лишь привлеченные к IV Играм исламской солидарности транспортные средства.

Главное управление дорожной полиции доводит до сведения водителей, что для обеспечения беспрерывного и свободного движения транспорта 23 мая с 12:00 запрет на пресечение этих полос будет снят.