Массовый побег из бразильской тюрьмы

Не менее 30 заключенных совершили в ночь на понедельник побег из исправительного комплекса города Сан-Луис в бразильском штате Мараньян, сообщает министерство штата по делам пенитенциарной администрации, передает РИА новости.

По сообщению портала Folha de Sao Paulo, сообщники бандитов взорвали часть стены здания тюрьмы с наружной стороны, через пролом и был совершен побег.

Охрана открыла стрельбу, в итоге двое беглецов были застрелены. Еще шестерых поймали позднее, в бегах пока 24 заключенных; идет их розыск.