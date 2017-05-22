Подписаться на уведомления
 

Массовый побег из бразильской тюрьмы

 

Не менее 30 заключенных совершили в ночь на понедельник побег из исправительного комплекса города Сан-Луис в бразильском штате Мараньян, сообщает министерство штата по делам пенитенциарной администрации, передает РИА новости.

По сообщению портала Folha de Sao Paulo, сообщники бандитов взорвали часть стены здания тюрьмы с наружной стороны, через пролом и был совершен побег.

Охрана открыла стрельбу, в итоге двое беглецов были застрелены. Еще шестерых поймали позднее, в бегах пока 24 заключенных; идет их розыск.

385 просмотров


Темы:

Старости
Узбекистан восстанавливает отношения с Арменией
Узбекистан восстанавливает отношения с Арменией
Наша погода
Сегодня 21° / 16°
23 Май 24° / 15°
24 Май 23° / 15°
25 Май 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9047 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Хомс полностью перешел под контроль Асада
Трамп: «Иран никогда не получит ядерное оружие»
Россияне стремительно беднеют
Боевикам ИГ запретили пользоваться соцсетями
Роухани: «Отношения с Азербайджаном при Ильхаме Алиеве развиваются хорошо»
Массовый побег из бразильской тюрьмы
В НАТО анонсировали расширение Альянса
Глава МИД ОАЭ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Пираты похитили россиянина
В Баку будет снят запрет на движение по желтым полосам
Мамедъяров ответил на вопросы евродепутатов
Секретарь иранского Совбеза едет в Москву
В Анкаре посла США вызвали на ковер
Пожар в Баку: есть погибшие видео; обновлено
Американский самолет провел разведку российских границ
Макрон примет Путина в Версале
Азербайджан выменял истребители на автомобили «Жигули»?
Администрация Трампа сокращает соцрасходы На $1,7 трлн
Сдерживающий фактор Ирана в Азербайджане комментирует Саид Гафуров
«Эрдоган с тревогой следил за визитом Трампа в Саудовскую Аравию» комментирует Игорь Семиволос
Австралийский путешественник погиб на дорогах России
Посол Китая в Азербайджане: «Китай не вмешивается во внутренние дела других стран» эксклюзив
Центробанк сохранил курс маната
Экономика Китая наступает и на Азербайджан? комментирует Алексей Маслов
Северная Корея показала кадры пуска ракеты Видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться