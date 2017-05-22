Роухани: «Отношения с Азербайджаном при Ильхаме Алиеве развиваются хорошо»

У Ирана и Азербайджана хорошие отношения и координированное взаимодействие, сказал президент Ирана Хасан Роухани.

«Азербайджан является замечательным соседом Исламской Республики. Отношения между двумя странами при 11-м правительстве Ирана и президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве развивались хорошо», - сказал Роухани в понедельник на своей первой пресс-конференции после переизбрания президентом страны, передает корреспондент Trend.

Роухани отметил, что это сотрудничество и взаимодействие между двумя странами будет продолжено, добавив, что отношения между Ираном и Азербайджаном являются стратегическими.

«Связи между двумя странами вышли за пределы двусторонних отношений. Были проведены трехсторонние встречи с участием Азербайджана и других стран, включая трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Баку в 2016 году», - сказал он.

Это сотрудничество будет продолжено, и следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Тегеране, добавил Роухани.