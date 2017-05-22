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Россияне стремительно беднеют

 

Спад реальных располагаемых денежных доходов населения РФ в апреле продолжился и составил 7,6% в годовом выражении, а за четыре месяца доходы упали на 2,2%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В марте текущего года спад доходов россиян составил 2,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

В январе 2017 года реальные располагаемые доходы населения впервые за два года показали положительную динамику — рост, по обновленной статистике Росстата, составил 8% в годовом выражении. Однако уже в феврале, по обновленным данным статистического ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,8%.

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