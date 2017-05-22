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Трамп: «Иран никогда не получит ядерное оружие»

 

Президент США выразил уверенность, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и предупредил Тегеран "быть осторожнее с США".

"Я могу сказать вам, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — сказал Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США призвал Иран "быть очень осторожным с США, поскольку они заключили фантастическую сделку с предыдущей администрацией" и "должны быть благодарны".

По словам американского лидера, он видит "присутствие Ирана повсюду на Ближнем Востоке" как в виде поставок оружия, так и военных.

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