Трамп: «Иран никогда не получит ядерное оружие»

Президент США выразил уверенность, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и предупредил Тегеран "быть осторожнее с США".

"Я могу сказать вам, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — сказал Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США призвал Иран "быть очень осторожным с США, поскольку они заключили фантастическую сделку с предыдущей администрацией" и "должны быть благодарны".

По словам американского лидера, он видит "присутствие Ирана повсюду на Ближнем Востоке" как в виде поставок оружия, так и военных.