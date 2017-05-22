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КНДР запускает массовое производство новой ракеты

 

Северная Корея 22 мая сообщила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности, сочтя ее отвечающей всем техническим требованиям, и готова поставить на конвейер, передает Reuters.

Накануне КНДР второй раз за неделю испытала ракету, сведя на нет ожидания на возобновление мирных переговоров, порожденные приходом к руководству Южной Кореей нового президента, известного "голубиной" риторикой.

По данным Сеула, ракета упала в Японское море у восточного побережья КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын следил за испытанием ракеты «Пуккыксон-2», в ходе которого также были проверены система наведения боеголовок и функционирование твердотопливного двигателя, сообщило северокорейское госинформагентство ЦТАК.

Ким сказал, что ракета отвечает всем техническим требованиям и теперь должна быть запущена в массовое производство и передана армии страны.

Совет безопасности ООН во вторник соберется за закрытыми дверями по просьбе США, Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить новые испытания ракет КНДР, нарушившие резолюции и санкции Совбеза.

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