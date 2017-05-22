Зрителям был показан обзорный видеоролик об Исламиаде. Над стадионом прогремел фейерверк, и началось театрализованное представление.

Затем слово было предоставлено первому вице-президенту Азербайджана, главе Оркомитета Игр Мехрибан Алиевой.

«Уверена, что спортсмены более 50 стран, которые приехали в Азербайджан, покидают Баку с приятными воспоминаниями, - заявила М.Алиева. - Азербайджан вновь проявил свое гостеприимство, дружелюбие.

Азербайджан добился еще одной исторической победы. Мы вновь показали, что Азербайджан - большая спортивная страна. Мы заняли 1-е место в общекомандном зачете. Поздравляю всех с этим результатом!

Еще одна победа: торжество единства и солидарности исламского мира. Давайте беречь наше единство. Да хранит Аллах всех мусульман!».

Первая леди объявила о закрытии Исламиады-2017.

Президент Спортивной федерации исламской солидарности Абдулла Бин Мосаад Бин Абдулазиз поблагодарил Азербайджан за великолепную организацию Игр и пожелал увидеться вновь, через четыре года в Стамбуле, где состоится Исламиада-2021.

Далее был продемонстрирован ролик о Стамбуле. Абдулла Бин Мосаад Бин Абдулазиз передал знамя Спортивной федерации исламской солидарности представителю Турции.

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На арену вынесли флаг Азербайджана, и под гимн нашей страны знамя поднято ввысь.

Затем начался парад стран. Флаг Азербайджана был доверен чемпиону мира и Европы, победителю Исламиады, дзюдоисту Эльхану Мамедову.

Затем на стадион вышли спортсмены стран-участниц. В отличие от церемонии открытия они появились на арене вперемешку. Часть иностранных спортсменов, соревнования которых завершились, уже покинула Азербайджан. Те, кто остались, принимают участие в церемонии закрытия. Отдельной группой на стадион вышла только сборная Азербайджана.

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На Бакинском Олимпийском стадионе проходит церемония закрытия IV Игр исламской солидарности.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.