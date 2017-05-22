Подписаться на уведомления
 

Церемония закрытия Исламиады в Баку Прямая трансляция; обновлено 21:59

Автор: Отдел спорта 

Зрителям был показан обзорный видеоролик об Исламиаде.  Над стадионом прогремел фейерверк, и началось театрализованное представление.

Затем слово было предоставлено первому вице-президенту Азербайджана, главе Оркомитета Игр Мехрибан Алиевой.

«Уверена, что спортсмены более 50 стран, которые приехали в Азербайджан, покидают Баку с приятными воспоминаниями, - заявила М.Алиева. - Азербайджан вновь проявил свое гостеприимство, дружелюбие.

Азербайджан добился еще одной исторической победы. Мы вновь показали, что Азербайджан - большая спортивная страна. Мы заняли 1-е место в общекомандном зачете. Поздравляю всех с этим результатом!

Еще одна победа: торжество единства и солидарности исламского мира. Давайте беречь наше единство. Да хранит Аллах всех мусульман!».

Первая леди объявила о закрытии Исламиады-2017.

Президент Спортивной федерации исламской солидарности Абдулла Бин Мосаад Бин Абдулазиз поблагодарил Азербайджан за великолепную организацию Игр и пожелал увидеться вновь, через четыре года в Стамбуле, где состоится Исламиада-2021.

Далее был продемонстрирован ролик о Стамбуле. Абдулла Бин Мосаад Бин Абдулазиз передал знамя Спортивной федерации исламской солидарности представителю Турции.

*    *     *

На арену вынесли флаг Азербайджана, и под гимн нашей страны знамя поднято ввысь.

Затем начался парад стран. Флаг Азербайджана был доверен чемпиону мира и Европы, победителю Исламиады, дзюдоисту Эльхану Мамедову. 

Затем на стадион вышли спортсмены стран-участниц. В отличие от церемонии открытия они появились на арене вперемешку. Часть иностранных спортсменов, соревнования которых завершились, уже покинула Азербайджан. Те, кто остались, принимают участие в церемонии закрытия. Отдельной группой на стадион вышла только сборная Азербайджана.

*    *    *

На Бакинском Олимпийском стадионе проходит церемония закрытия IV Игр исламской солидарности.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.

1491 просмотров


Темы:

Старости
Азербайджан выменял истребители на автомобили «Жигули»?
Азербайджан выменял истребители на автомобили «Жигули»?
Наша погода
Сегодня 21° / 16°
23 Май 24° / 15°
24 Май 23° / 15°
25 Май 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9047 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Трамп: «Это самая сложная сделка из всех»
Уроженцы Азербайджана расстреляли недовольного покупателя в Калининграде
Жена пытается отсудить у российского олигарха 15 миллиардов Вслед за Фархадом Ахмедовым
Израиль дал ноту протеста: скандал с Горенштейном в Баку
Церемония закрытия Исламиады в Баку Прямая трансляция; обновлено 21:59
Исмаиллы во власти стихии видео
В Турции возбудили дело против Microsoft
КНДР запускает массовое производство новой ракеты
Россия запретила ввоз белорусской продукции
Хомс полностью перешел под контроль Асада
Трамп: «Иран никогда не получит ядерное оружие»
Россияне стремительно беднеют
Боевикам ИГ запретили пользоваться соцсетями
Роухани: «Отношения с Азербайджаном при Ильхаме Алиеве развиваются хорошо»
Массовый побег из бразильской тюрьмы
В НАТО анонсировали расширение Альянса
Глава МИД ОАЭ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Пираты похитили россиянина
В Баку будет снят запрет на движение по желтым полосам
Мамедъяров ответил на вопросы евродепутатов
Секретарь иранского Совбеза едет в Москву
В Анкаре посла США вызвали на ковер
Пожар в Баку: есть погибшие видео; обновлено
Американский самолет провел разведку российских границ
Макрон примет Путина в Версале
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться