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Израиль дал ноту протеста: скандал с Горенштейном в Баку

Автор: Отдел информации 

Похоже, что «эхо» дела Международного банка Азербайджана еще долго будет преследовать нашу страну, особенно учитывая, что в орбиту скандалов вовлекается все больше иностранных государств и их граждан. Последний пример – обращение гражданина Израиля Александра Горенштейна, направленное в редакцию haqqin.az и в Таможенный комитет Азербайджанской Республики. И в дело уже вмешалось Посольство Израиля в Азербайджане.

Известный литературный персонаж Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. И при этом он всегда подчеркивал, что «чтит Уголовный кодекс». В нашем случае все наоборот: у законопослушного гражданина Израиля изъяли деньги, которые он положил на депозит в Международном банке Азербайджана.

История такова: гражданин Израиля Александр Горенштейн, посчитавший, что азербайджанские банки весьма устойчивы, решил приехать в Азербайджан и положить свои денежные средства на депозит в нашей стране. 16 мая 2011 года он заключил договор с Насиминским филиалом Международного банка Азербайджана. На депозит были положены 20000 (двадцать тысяч) долларов США. Согласно пункту 3.1 договора, заключенного между им и Насиминским филиалом МБА, на его депозит ежегодно начислялись 14.4%.

К 17 мая 2017 года накопленные на счету денежные средства вместе составили 35612 долларов США.

«В этот день я полностью снял свои средства со счета, - рассказывает Горенштейн. - Когда я снимал деньги, то попросил банк выдать мне для представления в аэропорту соответствующий документ о снятии денег. Банк выдал мне расходный ордер № FJB1713717068023 от 17.05.2017 г.», - рассказывает иностранец.

18 мая 2017 года Горенштейн прибыл в международный аэропорт Гейдар Алиев. Во время таможенной проверки он заявил, что имеет денежные средства, которые были сняты с депозитного счета в банке, что подтверждается соответствующим расходным ордером. Однако сотрудники таможни не обратили на это внимания, не обеспечили гражданина Израиля переводчиком, остановили, и как говорит пострадавший, отняли у него деньги.

«После того, как я сказал, что при мне нет других денежных средств, я не имею родственников в городе Баку и не имею места для проживания, они оставили мне всего 100 долларов США», - сказал он.

Дознаватель Эльмир Рахманов сообщил Горенштейну, что якобы в его деяниях имеются признаки преступления и поэтому материалы будут направлены в Следственное управление Таможенного комитета.

Складывается парадоксальная ситуация. Изъятые деньги принадлежат гражданину Израиля. Они были получены законным путем. Более того, несколько лет банк «прокручивал» средства, вложенные Горенштейном. И наверняка МБА заработал на этом что-то. Другой вопрос, почему банк сейчас оказался в такой печальной ситуации. Но вряд ли за это должен отвечать Александр Горенштейн, который был уверен в стабильности МБА и в целом банковской системы Азербайджана. Совершенно очевидно, что если дело дойдет до Европейского суда по правам человека, то Азербайджан выиграть не сможет. Так зачем же доводить до этого?

И кроме того, как рассказал Горенштейн, он уже обратился в Посольство Государства Израиль в Азербайджане, которое, в свою очередь, направило ноту в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Гражданин Израиля всегда считал себя другом Азербайджана, пропагандировал нашу страну, советовал вкладывать деньги в нашу экономику. Однако стал жертвой своей доверчивости, а может, и нечистоплотности сотрудников госорганов.

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