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Уроженцы Азербайджана расстреляли недовольного покупателя в Калининграде

Автор: Отдел информации 

Задержаны несколько подозреваемых в расстреле 24-летнего калининградца около магазина на ул. Ремонтной. По данным портала, речь идет о владельце палатки и его знакомых - все они уроженцы Азербайджана от 22 до 30 лет, сообщает «Московский комсомолец».

По данным портала, конфликт разгорелся из-за того, что местный житель пришёл в магазин и обвинил сотрудников в продаже "палёной водки". Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Во время конфликта один из собравшихся достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в покупателя. Одно из ранений в область сердца оказалось смертельным.

"Это такой пятачок, тут алкоголем торгуют круглосуточно. Здесь всегда кто-то что-то отмечает. Вчера на детской площадке сидела компания, и он там тоже был. Пошёл в магазин, ну и потом мы уже услышали стрельбу. Там в этот магазин один кавказец приезжает всегда с двумя пистолетами, ведёт себя дерзко. Потом уже, когда полиция приехала, нас сотрудники всех собрали в этот магазин и оттуда забирали в отдел на беседу. Полчаса мы там все в этом магазине стояли", — сообщил один из очевидцев.

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