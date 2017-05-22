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Трамп: «Это самая сложная сделка из всех»

 

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, не смотря на то, что это "самая сложная сделка из всех".

«Я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его приверженность процессу мирного урегулирования, он делает многое, и это нелегко. Я слышал, что это самая трудная сделка, но я чувствую, что в конечном счете мы ее достигнем, я надеюсь", — заявил Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США не сообщил о конкретных планах по урегулированию ситуации. Выступление президента транслировали американские телеканалы.

Трамп вскоре после избрания объявил о намерении попробовать свои силы в ближневосточном миротворчестве и добиться урегулирования палестино-израильского конфликта, что пытались, но не смогли сделать его предшественники в Белом доме.

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Трамп: «Это самая сложная сделка из всех»
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