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Террорист Абугусейн Джалилов из Азербайджана отправился в Стамбул Еще двое террористов оказались азербайджанцами

Автор: Отдел информации 

Членом ИГИЛ из Азербайджана, планировавшим теракт на съезде правящей партии Турции, оказался уроженец села Ясаб Гусарского района Абугусейн Джалилов (1993 г.р.), сообщают турецкие СМИ.

Напомним, что накануне в Анкаре были ликвидированы двое террористов ИГИЛ. Турецкие СМИ сообщают, что убитые также были уроженцами Азербайджана.

План террористов был раскрыт после того, как задержанный в Стамбуле Абугусейн Джалилов дал показания.

«К нам поступили сведения, что гражданин Азербайджана, являющийся боевиком ИГИЛ, в последнее время начал проявлять активность. Он арендовал машину и на ней отправился в Анкару. За ним стали следить еще в Стамбуле. Именно этот гражданин Азербайджана привез в Анкару двух террористов и вернулся в Стамбул. Там его и арестовали. В своих показаниях он рассказал о готовящемся теракте. Срочно была разработана операция, в ходе которой террористы в Анкаре были обезврежены», - рассказал журналистам губернатор Анкары Эрджан Топаджа.

«Два боевика ИГ, уничтоженные вчера, планировали нападение на съезд ПСР», — цитирует губернатора телеканал NTV.

Отметим, что внеочередной съезд ПСР в воскресенье избрал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором был одобрен переход к президентской системе правления.

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