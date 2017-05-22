Мехрибан Алиева: «Пусть Аллах хранит всех мусульман»

Азербайджан одержал очередную историческую победу. Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа. Как сообщает АзерТАдж, об этом первый вице-президент Азербайджана, председатель Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева сказала в ходе своего выступления в понедельник на церемонии закрытия Исламиады в Баку.

«Уверена, что представляющие более чем 50 стран спортсмены и гости столицы сохранят в своих сердцах добрые воспоминания, связанные с нашей страной.

В эти дни азербайджанский народ еще раз продемонстрировал свое гостеприимство и радушие. Азербайджан показал, что является большим спортивным государством. Наша национальная команда завоевала в общем зачете первое место. Горжусь этой исторической победой и сердечно поздравляю азербайджанский народ!

Еще большей победой является торжество солидарности и единства исламского мира, которого мы добились в эти дни. Давайте сохраним это единство, усилим исламскую солидарность. Пусть Аллах хранит всех мусульман!" - сказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.