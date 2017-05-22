Турция обвинила США в поддержке террористов

Посол Турции в США Сердар Килич после решения Вашингтона поставлять оружие курдам обвинил США в установлении партнёрских отношений с террористической организацией.

"Я едва ли могут понять и принять доводы, что США должны проводить операцию в Ракке с использованием сил YPG (сирийские курды) из-за того, что нет альтернативы партнёрам на земле. Есть Турция. И есть Свободная сирийская армия, которые вместе успешно проводили операции против ДАИШ.

Вы не можете и не должны использовать террористические организации в борьбе с другими террористическими организациями. Особенно когда ваш партнёр говорит вам, что эта террористическая организация, с которой вы установили партнёрство, создаёт постоянную угрозу безопасности и стабильности", — сказал он, выступая на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям.

Турецкий дипломат задался вопросом, как бы себя чувствовали в Вашингтоне, "если бы Турция начала проводить операции и поставлять вооружения "Ан-Нусре"*.

"Партнёрство США и Турции — это не вопрос выбора, а вопрос необходимости. Турция - одна из немногих функционирующих демократий в регионе. Ни одна из других стран в нашем регионе не смогла адаптироваться и придерживаться универсальных ценностей свободы, демократии, прав человека, рыночной экономики и верховенства закона так успешно, как Турция. Это то, что отличает Турцию от других партнеров и союзников США", — полагает турецкий дипломат.