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Каталония подготовила документ об отделении от Испании

 

Власти Каталонии подготовили специальный документ, согласно которому регион объявит себя парламентской республикой, если центральные власти откажут им в проведении референдума об отделении от Испании.

Отмечается, что в таком случае независимость Каталонии будет объявлена «немедленно».

В проекте документа также идет речь о том, что регион в случае положительного исхода голосования станет парламентской республикой и останется в составе Европейского союза.

Комментируя документ, председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что референдум о независимости не ставит целью уничтожить Испанию, как об этом заявляет премьер страны Мариано Рахой, и абсолютно соответствует конституции.

«Наше требование вполне укладывается в конституционные рамки. Речь идет не о попытке уничтожить Испанию, а о праве Каталонии на самоопределение», — заявил Пучдемон в Мадриде на конференции «Референдум для Каталонии. Приглашение к демократическому соглашению».

По его словам, «референдум о независимости, согласованный с правительством, — наилучшее решение». Он также заверил, что власти Каталонии не откажутся от права на самоопределение и призвал власти Испании «говорить без угроз».

Если Мадрид одобрит проведение плебисцита, региональные власти намерены вынести на голосование всего один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?».

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