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Баку стал кандидатом на Expo-2025

Автор: Отдел информации 

Баку стал кандидатом на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на Международное бюро выставок. 

Городами, претендующими на проведение выставки, стали Париж, Екатеринбург, Баку и Осака.

Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации. На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

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