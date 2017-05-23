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Венесуэльские протестующие сожгли дом Уго Чавеса

 

В Венесуэле протестующие в понедельник, 22 мая, сожгли дом бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в городе Сабанета штата Баринас. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, дом был сожжен в отместку за убийство в Баринасе национальной боливарианской гвардией 19-летнего молодого человека, участвовавшего в протестах. РИА Новости указывает, что, по другим данным, строение было не сожжено, а полностью разграблено.

6 мая сообщалось, что протестующие в городе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия повалили и подожгли памятник Чавесу, который скончался в 2013 году.

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Венесуэльские протестующие сожгли дом Уго Чавеса
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