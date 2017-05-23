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Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых фото; видео; обновлено

 

Взрывное устройство у стадиона "Манчестер Арена" предположительно привел в действие террорист-смертник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

"Следователи рассматривают версию об атаке террориста-смертника у "Манчестер Арены", - говорится в сообщении.

По данным полиции, смертник мог подорвать себя в то время, как посетители концерта покидали площадку после его окончания.

Власти предупреждают, что "ситуация очень шаткая" и сообщают, что "следователи по-прежнему пытаются собрать больше информации".

Как сообщалось, по данным полиции, в результате взрыва на "Манчестер Арене" погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Полиция рассматривает инцидент как теракт.

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Взрыв на крупнейшем стадионе Соединенного Королевства "Манчестер-Арена", который вмещает 21 тыс. человек, прогремел после концерта американской певицы Арианы Гранде. Британская полиция рассматривает произошедшее как террористический акт, передает ТАСС.

💔 @arianagrande #Manchester #manchesterarena #arianagrande #prayformanchester

Публикация от Publicidad; Noticias & Tips 👀 (@publicidadaldia) Май 22 2017 в 9:10 PDT

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва погибли не менее 19 человек, 50 пострадали.

Британский премьер-министр Тереза Мэй прервала свою избирательную кампанию к досрочным парламентским выборам.

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин вслед за Терезой Мэй объявил о приостановке предвыборной кампании после взрыва в Манчестере, сообщает Reuters. "Мы договорились приостановить избирательную кампанию до дальнейшего объявления", - цитирует политика агентство.

 

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