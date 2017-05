Певица Ариана Гранде о теракте на ее концерте

Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой на стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт, заявила, что она сожалеет о случившемся, передает РИА Новости.

"Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее представитель певицы Джозеф Кароззу заявил, что Гранде не пострадала.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.